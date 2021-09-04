ما هي أقوى جوازات السفر في العالم؟

نشر مؤشر “هينلي” لقوة جوازات السفر حول العالم تقريره الجديد لعام 2021 حلت فيه ألمانيا في المركز الأول وأفغانستان في المركز الأخير، وظهر أول جواز سفر عربي في المرتبة الـ29 على مستوى العالم.

واحتلت الدول الغربية واليابان المراكز الـ28 الأولى أتى على رأسها ألمانيا وإسبانيا والنمسا، في ما جاءت فرنسا في المرتبة 18.

ويعتبر هذا المؤشر الأكثر شهرة في العالم ويوفر إمكانية مقارنة جوازات السفر بين بعضها البعض ومعلومات مقارنة مع مستوى تغير هذه القوة من سنة إلى أخرى.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً (29 عالمياً) وقطر الثانية (94 عالمياً) ثم الكويت والبحرين وعمان والسعودية (110 عالمياً) لتحتل دول الخليج العربية المراكز الستة الأولى في العالم العربي.

أما ذيل القائمة فاحتلته على التوالي إريتريا والأراضي الفلسطينية وميانمار وإيران واليمن والصومال وباكستان وسوريا والعراق وأخيراً أفغانستان في المرتبة 199.

ويعتمد المؤشر على بيانات 193 دولة عضو في الأمم المتحدة و6 أقاليم أو أراض لا تمتلك صفة الدولة الكاملة، بينها تايوان وماكاو وهونغ كونغ وكوسوفو والأراضي الفلسطينية والفاتيكان والأراضي الملحقة ببلدان أخرى مثل جزيرة نورفولك (أستراليا) وبولينيزيا الفرنسية وجزر فيرجن البريطانية.

وتستند البيانات إلى المعلومات الرسمية المقدمة من طرف الحكومات ويتم تحديثها باستمرار ويعتمد التصنيف على إمكانية السفر بدون تأشيرة أو مع تأشيرة عند الوصول إلى الوجهة أو حتى الزمن اللازم لاستصدار التأشيرات. كما يتم استخدام مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمقياس مهم لصورة كل بلد في الخارج.

المصدر: مونت كارلو