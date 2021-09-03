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September 3 2021 - 21:06

وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

منذ 2 ساعة 3 September، 2021
السيد محمد سعيد الحكيم
العراق - عربي وإقليمي

توفي المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم اثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز سبعة وثمانية عاما.

وتوفي المرجع الراحل في مستشفى الحياة في مدينة النجف الاشرف. ويُعد المرجع الحكيم واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الاشرف.

المصدر: قناة المنار

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