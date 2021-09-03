وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

توفي المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم اثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز سبعة وثمانية عاما.
وتوفي المرجع الراحل في مستشفى الحياة في مدينة النجف الاشرف. ويُعد المرجع الحكيم واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الاشرف.
المصدر: قناة المنار
توفي المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم اثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز سبعة وثمانية عاما.
وتوفي المرجع الراحل في مستشفى الحياة في مدينة النجف الاشرف. ويُعد المرجع الحكيم واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الاشرف.
المصدر: قناة المنار
عزى حزب الله في بيان له الجمعة برحيل المرجع الكبير والفقيه العالم آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم(قدس سره). وهذا نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم ” إذا مات العالم ثُلم في الإسلام ثَلمة لا يسدّها شيء” الإمام علي عليه السلام لقد فجع العالم الإسلامي اليوم بنبأ ارتحال المرجع ...