وفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

حزب الله عزى برحيل المرجع السيد محمد سعيد الحكيم

عزى حزب الله في بيان له الجمعة برحيل المرجع الكبير والفقيه العالم آية الله العظمى السيد محمد سعيد ‏الحكيم(قدس سره). وهذا نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم ‏” إذا مات العالم ثُلم في الإسلام ثَلمة لا يسدّها شيء”‏ الإمام علي عليه السلام لقد فجع العالم الإسلامي اليوم بنبأ ارتحال المرجع ...