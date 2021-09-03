قوى الأمن نفت حصول عملية اغتيال بوسط بيروت: إشكال بين صاحب مطعم وأحد الرواد

نفت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها الجمعة “خبر حصول عملية اغتيال أحد الأشخاص في وسط بيروت”.

وقال البيان إن “ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول عملية اغتيال في وسط بيروت بالقرب من أحد المطاعم هو عار من الصحة”.

وتابع البيان “بنتيجة المتابعة الأولية تبين أن إشكالا فرديا قد حصل بين صاحب مطعم وأحد الرواد ومن يرافقه، حيث قام أحد منهم بإطلاق النار من سلاح حربي باتجاه الأول الذي أصيب في رجله، وفروا إلى جهة مجهولة”، واضاف “نقل المصاب إلى المستشفى للمعالجة والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام