الشيخ الخطيب استنكر التصريحات الاميركية بحق حزب الله: المقاومة أعطت لبنان مجدا وعزة

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ان المقاومة ليست إرهاباً وهي محط فخر واعتزاز لكل الدول والشعوب التي تنشد الحرية والاستقلال.

وفي رسالة الجمعة شدد الشيخ الخطيب على ان المقاومة أعطت لبنان مجدا وعزة وفخرا يستدعي ان يتباهى به جميع اللبنانيين ، مستنكراً بشدة التصريحات الحاقدة والمشينة من شخصية رسمية أميركية افتقدت اللياقة وحسن الادب وأساءت لنفسها قبل اللبنانيين المطالبين بالرد العملي من خلال تمسكهم بوحدتهم الوطنية والتمسك بالمعادلة الماسية التي شكلت ضمانة لحفظ لبنان وسيادته.

المصدر: قناة المنار