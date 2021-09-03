وزير الدفاع السوداني: نوافق على استقبال أعداد محدودة من اللاجئين الأفغان

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان موافقتها على استضافة لاجئين أفغان في البلاد لأسباب تتعلق بالشأن الإنساني. وقال وزير الدفاع السوداني، إبراهيم ياسين، حسب بيان صادر من مجلس الأمن والدفاع الوطني، أمس الخميس، إن” المجلس ناقش موضوع استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، مستعرضاً كافة الجوانب المتعلقة بالأمر”. وأبان ياسين، أن” المجلس أبدى موافقته المبدئية استجابة للنداء الإنساني مع إخضاع الأمر لمزيد من الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق”.

من جهة ثانية، بحث مجلس الأمن والدفاع الوطني الأنشطة الضارة في الحدود الشمالية الغربية للسودان المجاورة إلى دولة ليبيا في منطقة “المثلث” من تجارة للمخدرات والبشر وتهريب للسلع والسيارات والأسلحة بجانب الهجرة غير الشرعية.

المصدر: سبوتنيك