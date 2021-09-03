ايران تدعو لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية بلا تمييز

صرّحت سفيرة ومساعد الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي أن “ايران تدعو للتنفيذ الكامل والمؤثر ومن دون تمييز لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية”. وقالت ارشادي، في كلمة لها الخميس حول تطورات الشرق الأوسط بشأن الملف الكيمياوي السوري، إننا “نجدد دعمنا الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية وتعزيز اقتدارها وبصفتنا عضواً مدافعاً عن هذه المعاهدة المهمة لن نتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق اهدافها”.

واضافت أنه “فضلا عن ذلك فإننا ندعو الى شمولية المعاهدة للعالم كله ونعتقد أنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف الأساسي، يجب ارغام الكيان الاسرائيلي على الانضمام لهذه المعاهدة من دون أي شرط مسبق أو تأخير”.

ايران تدين استخدام الأسلحة الكيمياوية

وتابعت ارشادي أن ايران “بصفتها ضحية كبرى للأسلحة الكيمياوية المستخدمة ضدها في التاريخ المعاصر تدين بشدة استخدام هذه الأسلحة من قبل أي كان وفي أي نقطة وتحت أي ظرف”. واضافت أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها أحد الاعضاء الناشطين في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تؤكد على أهمية ضمان نشاط المنظمة المستقل والمحايد والمهني”. وتابعت السفيرة الايرانية أن “هذا الامر يحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتنفيذ التزامات الدول الاعضاء ومنها الجمهورية العربية السورية”.

الاشادة بجهود سوريا

واشادت السفيرة الايرانية في الامم المتحدة بالجهود الجادة للحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها في اطار المعاهدة، قائلة إن “المحو الكامل لبرنامج الاسلحة الكيمياوية في سوريا خلال اقصر فترة زمنية ممكنة وفي ظروف استثنائية مؤشر الى أهمية هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية”.

واضافت “إننا نرحب بمبادرة سوريا الاخيرة في تقديم تقريرها الشهري الـ 93 حول انشطتها في مجال محو الاسلحة الكيمياوية ومنشآت انتاجها”.

وقيمت الدبلوماسية الايرانية بـ”الايجابية” الاجراءات الجارية للتمهيد لعقد اجتماع بين مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية ووزير الخارجية السوري وكذلك عقد الاجتماع التشاوري الـ 25 مع فريق تقييم الاعلانات، قائلة إنه “ما يبعث على الأسف أن ملف الكيمياوي السوري قد تم تسييسه من قبل مجموعة خاصة من الدول”. واكدت “ضرورة وقف المسار الذي يضعف اقتدار المعاهدة ومكانة منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية”، متابعة أن “وقف هذا المسار يخدم المعاهدة والمنظمة المذكورة وسيادة القانون وصون السلام والأمن الدولي”.

وقالت ارشادي “إننا وبدعمنا للنهج الجديد لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وسوريا لاجراء مفاوضات في مستويات عليا، نشجع كلا الجانبين على التعاون البناء ونأمل أن تعود هذه المبادرة بنتائج ايجابية”.

المصدر: ارنا