الشيخ ياسين : دقة المرحلة وحجم الازمة ينذران بما هو أخطر من الحفاظ على الكراسي والامتيازات

أبدى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح إستياءه من “حال المراوحة التي يشهدها تأليف الحكومة والتي لا تدل إلا على عدم شعور البعض بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين في هذا الحصار”، محذرا من “استمرار هذا الوضع،” محملا المسؤولية “الى من يصر على تغليب مصلحته الضيقة على مصلحة مصير الوطن والمواطنين”.

وقال: “نحن نرى أن دقة المرحلة وحجم الازمة ينذران بما هو أخطر من الحفاظ على الكراسي والامتيازات الطائفية والمناطقية”، مناشدا “المسؤولين ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، حتى لا تقع الفتنة وتذهب مصالحهم ويتهدد مصير الوطن”.

وأشاد ب”العاطفة الاخوية التي أبدتها الجمهورية الاسلامية تجاه لبنان، وعلى لسان اكثر من مسؤول، واستعدادها الفعلي والعملي والمدروس لحل مختلف الازمات ولرفع العتمة غير أبهة بالتهويل والعنتريات الصهيواميركية”.

وختم العلامة ياسين، مكررا مناشدته المواطنين من المناطق والطوائف كافة، تكريس التكاتف فيما بينهم لتخطي هذه الازمة وعدم الوقوع في فخ الاضطرابات الامنية، التي تساهم في زيادة الازمة بدل حلها تحقق اهداف اصحاب المشاريع الصهيواميركية”.

المصدر: الشيخ علي ياسين