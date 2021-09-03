غرفة التحكم المروري: سقوط 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الــ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2021 - 08:34

غرفة التحكم المروري: سقوط 5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الــ 24 ساعة الماضية

منذ 50 mins 3 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة