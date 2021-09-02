شهيد وجرحى برصاص الاحتلال خلال تظاهرة للارباك الليلي شرق مدينة غزة

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد صالح ( 26 عاما)، وأصيب 15 آخرين من المتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، بالرصاص الحي و قنابل غاز مسيل للدموع أطلقها جيش الاحتلال تجاههم، خلال تظاهرهم قرب الحدود شرق مدينة غزة رفضا للحصار المستمر على القطاع.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، بأن”الطواقم الطبية تعاملت مع عدد من المصابين بالرصاص الحي والاختناق نتيجة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة”.

وذكرت وزارة الصحة ان” 15 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة من بينهم 5 اطفال في المناطق الشرقية لقطاع غزة”.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أن من بين الاصابات 5 بالرصاص الحي (احدها خطيرة لطفل شرق رفح و4 اصابات متوسطة) بالاضافة الى 10 اصابات طفيفة بشظايا وقنابل الغاز.

ولليوم السادس، يواصل فلسطينيون في قطاع غزة، تظاهرات قرب السياج الفاصل شرق غزة، ضمن ما تُسمى بفعاليات “الإرباك الليلي”، احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 15 عاما.

المصدر: فلسطين اليوم