البنتاغون: لا اتصال مع حركة طالبان منذ انتهاء الانسحاب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 23:48

البنتاغون: لا اتصال مع حركة طالبان منذ انتهاء الانسحاب

منذ 57 mins 2 September، 2021
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