استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 23:48

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 2 September، 2021
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