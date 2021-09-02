السفير الإيراني في لبنان : لن نسمح بسياسة تجويع الشعوب وسياسة الحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية من قبل الأمريكيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 21:50

السفير الإيراني في لبنان : لن نسمح بسياسة تجويع الشعوب وسياسة الحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية من قبل الأمريكيين

منذ 1 ساعة 2 September، 2021
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