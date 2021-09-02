الصحة العالمية: وفيات كورونا في العالم قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة الرسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 15:16
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الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يبعث برسالة شكر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على رسالة التهنئة بانتخابه
السيد رئيسي للسيد نصر الله: حزب الله شجرة طيبة أثمرت بفضل قيادتكم وكلما سرنا قدماً سطعت بركاتها وانجازاتها
وزير الصحة حمد حسن يوقع اتفاقية تفاهم مع شركة "ام في سي" لاعتماد البطاقة الدوائية وتطوير نظام تتبع الدواء
إصابة فلسطيني بطلق ناري في القدم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
إصابة فلسطينيين بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المشاركين بفعاليات الإرباك الليلي برفح جنوب غزة
مجموعة كبيرة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال
شركة موديرنا تتقدم الى وكالة الادوية الاميركية بطلب الحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة من لقاحها ضد فيروس كورونا
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: الولايات المتحدة اضطرت لترك غالبية الأفغان الذين عملوا لديها وكانوا يرغبون بالفرار
المتحدثة باسم البيت الأبيض: جهودنا لا تزال مستمرة بما فيها المكتب القنصلي في الدوحة لإجلاء الأميركيين من أفغانستان
الرئيس الروسي: الوجود الأميركي في أفغانستان استمر 20 عاماً من دون تحقيق أي تقدم والنتيجة هي المأساة والخسائر فقط
وزير الخارجية القطري: قطر تعمل مع حركة طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول في أقرب وقت ممكن
وزير خارجية إيران يبحث ونظيره النمساوي تعزيز العلاقات الثنائية ويطالب بتنفيذ الأطراف الأخرى تعهداتها بالاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: الجمهورية الإسلامية ترحب بمبدأ التفاوض لكنها لا تقبل أن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات
الخارجية الألمانية تدعو لاستئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى في أسرع وقت ممكن
مقتل تلميذ بالرصاص في إطلاق نار بمدرسته الثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية
7 قتلى في نيويورك وإعلان حالة الطوارئ في الولاية الاميركية نتيجة غزارة هطول الأمطار وحدوث فيضانات بسبب العاصفة "آيدا"
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك عصابة ناشطة في تهريب واختطاف رعايا اجانب في سلماس شمال غرب البلاد
شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك" تبيع 22 % من حصتها في حقل غاز "تامار" الى شركة إماراتية مقابل نحو مليار دولار
وكالة بلومبيرغ الاميركية: عدد من القنوات الإخبارية السعودية بدأت خططاً لنقل نشاطها من دبي إلى الرياض في الأشهر المقبلة
الكرملين: إذا انضمت أوكرانيا الى حلف الناتو سيكون من الضروري اتخاذ تدابير مضادة وإعادة التوازن
مالي: مقتل جنديين ماليين وإصابة 6 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمركبتهم العسكرية وسط البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يئير لابيد: اعتزام واشنطن فتح قنصليتها في القدس لتوفير خدمات ديبلوماسية للفلسطينيين فكرة سيئة
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمير حسين عبد اللهيان: على واشنطن تنفيذ التزاماتها بشكل كامل وسنشارك في مفاوضات تحقق مصالح الشعب الإيراني
مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أحداث أفغانستان جرس إنذار وعلى أوروبا تعزيز قدراتها والتفكير بمنظور إستراتيجي
وزير الخارجية الصهيوني: انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان نُفذ بطريقة خاطئة ويشير إلى تراجع اهتمامها بالمنطقة
يئير لابيد: اعتزام واشنطن فتح قنصليتها في القدس لتوفير خدمات ديبلوماسية للفلسطينيين فكرة سيئة
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الصحة العالمية: وفيات كورونا في العالم قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة الرسمية
منذ 32 mins
2 September، 2021
كورونا في العالم
منظمة الصحة العالمية
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