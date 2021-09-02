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September 2 2021 - 15:16

مطار حلب الدولي يستقبل أول رحلة طيران منذ اندلاع الحرب عام 2011

منذ 54 mins 2 September، 2021
وزير النقل السوري: وضعنا اللمسات النهائية لعودة مطار حلب للعمل فور تحسن الظروف الأمنية
سورية - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة النقل السورية الخميس، استقبال مطار حلب الدولي أول رحلة طيران خارجية منتظمة قادمة من أرمينيا منذ اندلاع الحرب عام 2011 السبت المقبل. وقالت وزارة النقل السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني “مطار حلب الدولي يستقبل السبت 4 أيلول/سبتمبر المقبل أول رحلة طيران سورّية خارجية منتظمة قادمةً من العاصمة الأرمينية يريفان إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين”.

وقال مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور في تصريح لسبوتنيك إن “الرحلات بين البلدين توقفت منذ بداية الحرب على سوريا عام 2011″، مضيفا أن “الخطوط الأرمينية كانت قبل الحرب تشغل رحلتين إلى سوريا والخطوط السورية كانت تشغل رحلتين أيضا إلى يريفان.

وتابع قائلا “مؤخرا تم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين أرمينيا وسوريا وسيتم بموجبها تسيير رحلتين من دمشق وحلب على الخطوط الجوية السورية وأجنحة الشام ولاحقا ستستأنف الخطوط الأرمنية طيرانها إلى سوريا”.

المصدر: سبوتنيك

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