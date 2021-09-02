السيسي استقبل عباس: نستمر بالجهود فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفق “الشرعية الدولية”

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية”.

وشدد السيسي خلال استقباله الخميس في القاهرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على “أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”، وتابع ان “ذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ودعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وكذا تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

من جانبه، أعرب عباس “عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية”، ونوه “بالدور التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي تجلى مؤخراً في الدور المصري الرئيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وما تبعه من مبادرة الرئيس المصري لإعادة إعمار غزة”.

المصدر: وكالة معاً