قوات حرس الحدود العراقية تطلق عملية “ثأر الشهداء” من ثلاثة محاور لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2021 - 12:40

قوات حرس الحدود العراقية تطلق عملية “ثأر الشهداء” من ثلاثة محاور لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا (وكالة يونيوز)

منذ 12 mins 2 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة