شركة موديرنا تسحب 1000.000 جرعة لقاح كورونا من اليابان بسبب تلوث أصابها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 12:40
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الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يبعث برسالة شكر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على رسالة التهنئة بانتخابه
السيد رئيسي للسيد نصر الله: حزب الله شجرة طيبة أثمرت بفضل قيادتكم وكلما سرنا قدماً سطعت بركاتها وانجازاتها
السيد رئيسي: اقتدار المقاومة فرض معادلة ردع على الكيان الصهيوني وباتت المقاومة عنصرا مؤثرا في المعادلات الاقليمية
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للسيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال: حزب الله أيقونة استقلال لبنان وضرورة وجوده
الشيخ قبلان: لبنان بأمس الحاجة للنفط الإيراني ومصيره تحدده أنابيب طهران النظيفة وليس أوكار واشنطن التي تقود حصارا لسحقه
آية الله الشيخ عيسى قاسم: المطلوب لأي حل في البحرين أن ينهي المشكلة ويؤدي إلى العدل ويملك قابلية الاستمرار
الشيخ عيسى قاسم: على الصادقين من الشعب والحكومة أن يركزوا على السعي لحل شامل يصب اهتمامه على المشكلات الأساس
وزير الخارجية الفرنسي يتصل بنظيره الإيراني: لاستئناف فوري للمفاوضات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية
أمير حسين عبد اللهيان: على واشنطن تنفيذ التزاماتها بشكل كامل وسنشارك في مفاوضات تحقق مصالح الشعب الإيراني
إصابة فلسطيني بطلق ناري في القدم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
إصابة فلسطينيين بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المشاركين بفعاليات الإرباك الليلي برفح جنوب غزة
شركة موديرنا تتقدم الى وكالة الادوية الاميركية بطلب الحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة من لقاحها ضد فيروس كورونا
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: الولايات المتحدة اضطرت لترك غالبية الأفغان الذين عملوا لديها وكانوا يرغبون بالفرار
المتحدثة باسم البيت الأبيض: جهودنا لا تزال مستمرة بما فيها المكتب القنصلي في الدوحة لإجلاء الأميركيين من أفغانستان
الرئيس الروسي: الوجود الأميركي في أفغانستان استمر 20 عاماً من دون تحقيق أي تقدم والنتيجة هي المأساة والخسائر فقط
مقتل تلميذ بالرصاص في إطلاق نار بمدرسته الثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية
إعلان حالة الطوارئ في ولاية نيويورك الاميركية نتيجة غزارة هطول الأمطار وحدوث فيضانات بسبب العاصفة "آيدا"
مالي: مقتل جنديين ماليين وإصابة 6 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمركبتهم العسكرية وسط البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمير حسين عبد اللهيان: على واشنطن تنفيذ التزاماتها بشكل كامل وسنشارك في مفاوضات تحقق مصالح الشعب الإيراني
وزير الخارجية الصهيوني: انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان نُفذ بطريقة خاطئة ويشير إلى تراجع اهتمامها بالمنطقة
يئير لابيد: اعتزام واشنطن فتح قنصليتها في القدس لتوفير خدمات ديبلوماسية للفلسطينيين فكرة سيئة
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمير حسين عبد اللهيان: على واشنطن تنفيذ التزاماتها بشكل كامل وسنشارك في مفاوضات تحقق مصالح الشعب الإيراني
مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أحداث أفغانستان جرس إنذار وعلى أوروبا تعزيز قدراتها والتفكير بمنظور إستراتيجي
وزير الخارجية الصهيوني: انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان نُفذ بطريقة خاطئة ويشير إلى تراجع اهتمامها بالمنطقة
يئير لابيد: اعتزام واشنطن فتح قنصليتها في القدس لتوفير خدمات ديبلوماسية للفلسطينيين فكرة سيئة
وكالة الصحافة الفرنسية: وفاة أكثر من 4.5 مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا منذ ظهوره عام 2019
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
شركة موديرنا تسحب 1000.000 جرعة لقاح كورونا من اليابان بسبب تلوث أصابها
منذ 25 mins
2 September، 2021
اليابان
شركة موديرنا
لقاح كورونا
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