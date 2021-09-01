اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مظاهرة الارباك الليلي شرق رفح

اصيب مساء اليوم الأربعاء عددًا من المتظاهرين بالاختناق الشديد اثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية الارباك الليلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واطلقت قوات الإحتلال وابلًا من قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين على الحدود شرق مدينة رفح الأمر الذي أصاب المتظاهرين بالاختناق الشديد.

يُشار إلى أن الشباب الثائر ينظمون بشكل يومي فعاليات ارباك ليلي على حدود قطاع غزة احتجاجًا على مماطلة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار مع المقاومة عقب انتهاء معركة “سيف القدس”.

وتنص الاتفاقية التي وقعت بوساطة الجمهورية المصرية على اعادة اعمار ما دمره الاحتلال وادخال البضائع وفتح المعابر وانهاء الحصار المفروض على سكان قطاع غزة منذ عام 2007 حتى اليوم.

المصدر: فلسطين اليوم