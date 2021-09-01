أزمة الطوابير تستمر.. ماذا عن مضبوطات المحروقات؟؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 1 2021 - 21:48

أزمة الطوابير تستمر.. ماذا عن مضبوطات المحروقات؟؟

منذ 2 ساعة 1 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

ازمة الطوابير تستمر، واسئلة المواطنين تزداد حول مصير مضبوطات المحروقات.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة