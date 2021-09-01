بوتين: التواجد الأمريكي في أفغانستان استمر 20 عاما والنتيجة هي صفر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “التواجد الأمريكي في أفغانستان استمر 20 عاما دون تحقيق أي تقدم، النتيجة هي المأساة والخسائر فقط”.

وأضاف بوتين الأربعاء “النتيجة ليست إلا مآس وخسائر فقط، طالت من قام بذلك الأمر وكذلك وبشكل أكبر أبناء الشعب الأفغاني”، واعتبر ان “النتيجة هي صفر، إن لم تكن أقل منه، إن صح التعبير”.

ودعا بوتين إلى “ضرورة إدراك حقيقة أنه من المستحيل فرض أي شيء من الخارج”، وقال “لا بد أن ينضج الوضع وإذا أراد أحد أن يحدث ذلك بشكل أسرع وأحسن، فالأمر يتطلب تقديم مساعدة للناس”.

المصدر: روسيا اليوم