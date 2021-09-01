العراق: القبض على إرهابي من “داعش”

ألقت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية الاربعاء بالناقل الرئيسي للاسلحة والاعتدة لتنظيم “داعش” الارهابي في كركوك وصلاح الدين.

وقالت خلية الاعلام الأمني العراقي في بيان لها ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة ٤ ارهاب بمحافظة كركوك”.

وتابع البيان “بعد التحقيق معه اعترف بأنه انتمى لعصابات داعش عام 2014 وعمل مع المفارز الارهابية والسيطرات لاستهداف منتسبي الاجهزة الامنية، كما شارك المتهم في هجومين مع ارهابيين اخرين على القطعات الماسكة لمصفى بيجي”، وأضاف “اعترف أيضا انه عمل ناقل رئيسي للاسلحة والاعتدة في المفارز الارهابية واوكارهم داخل محافظة صلاح الدين وعمل ايضا مع المفارز الارهابية المتواجدة في محافظة كركوك”.

المصدر: السومرية