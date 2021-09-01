الرئيس بري ترأس المجلس المركزي في أمل: الحركة كانت وستبقى ضمانة وحدة لبنان

ترأس رئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب إجتماعا طارئا للمجلس المركزي في الحركة خصص لمناقشة الاوضاع العامة في لبنان لا سيما السياسية والتداعيات الناجمة عن تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والصحية. كما ناقش المشاركون في المجلس شؤونا تنظيمية وإتخذ القرارات الملائمة في شأنها ومنها تأجيل المؤتمر العام للحركة لمدة أقصاها سنتين.

وأكد الرئيس بري في مداخلته أمام اعضاء المجلس المركزي انه “ممنوع تحت أي عنوان من العناوين على أي أحد كائنا من كان في تنظيم الحركة وفي أي موقع مسؤولية كان أو على ضفافه ان تسول له نفسه بأن يلقي بسيئاته الشخصية والنفعية في مياه نهر حركة أمل الذي هو الناس وهي اي الحركة مسؤولة أمامهم وعنهم وليست مسؤولة عليهم”.

أضاف الرئيس بري: “الحركة كانت وستبقى ضمانة وحدة لبنان، وأبناؤها شموعا وروادا وكوادر وكما هم طليعيون في مقاومة عدوانية اسرائيل أيضا سنكون طليعيين في خدمة الناس والتخفيف عن آلامهم بالامكانات المتاحة، وطليعيين في حفظ كرامة لبنان والانسان، على قاعدة: وتعاونوا على البر والتقوى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام