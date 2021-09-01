مراسل المنار: جيش العدو يحضر روبوتًا لفحص محتوى الكيس الأسود الذي عثر عليه الجنود الصهاينة صباح اليوم قرب الخط الازرق جنوب العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2021 - 13:12
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مراسل المنار: جيش العدو يحضر روبوتًا لفحص محتوى الكيس الأسود الذي عثر عليه الجنود الصهاينة صباح اليوم قرب الخط الازرق جنوب العديسة
منذ 11 mins
1 September، 2021
العدو الصهيوني
العديسة
روبوت لكشف المتفجرات
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