مراسل المنار: القصف الفوسفوري على الحي الشرقي لبلدة العديسة و”خلة المحافر” اشعلت نيرانًا في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 14:24

مراسل المنار: القصف الفوسفوري على الحي الشرقي لبلدة العديسة و”خلة المحافر” اشعلت نيرانًا في المنطقة

منذ 45 mins 10 May، 2024
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