لبنان: اللجان المشتركة تقر مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2021 - 13:10

لبنان: اللجان المشتركة تقر مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق

منذ 60 mins 1 September، 2021
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