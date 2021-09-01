الحرس الثوري الايراني في محافظة كردستان يفكك خلية إرهابية

قامت قوات الحرس الثوري الايراني في محافظة كردستان (غرب البلاد) بتفكيك خلية ارهابية “معادية للثورة”. ونقلاً عن الموقع الاعلامي لفيلق بيت المقدس بمحافظة كردستان، فإن حرس الحدود التابع للفيلق، اشتبك الخميس الماضي مع خلية من الجماعات المناوئة للثورة في منطقة سرو اباد، وتمكن من قتل عدد من القوات المناهضة للثورة وإصابة اخرين، وضبط كميات كبيرة من المعدات والذخيرة من الارهابيين.
هذه الزمرة الارهابية كانت قد تسللت الى داخل البلاد من حدود اقليم كردستان العراق بقصد التخريب، حيث تعرضت لكمين من قبل الحرس الثوري في محافظة كردستان.
وتقع مدينة سروآباد على بعد 90 كم غرب مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان.
المصدر: ارنا