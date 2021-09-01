الحرس الثوري الايراني في محافظة كردستان يفكك خلية إرهابية

هذه الزمرة الارهابية كانت قد تسللت الى داخل البلاد من حدود اقليم كردستان العراق بقصد التخريب، حيث تعرضت لكمين من قبل الحرس الثوري في محافظة كردستان.

وتقع مدينة سروآباد على بعد 90 كم غرب مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان.