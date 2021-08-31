تقرير مصور | صورة الولايات المتحدة تنكسر في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 22:32
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الرئيس نبيه بري في الذكرى 43 لاختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه: نجدد ثقتنا بالقضاء اللبناني في قضية الإمام الصدر
بري: لا حصانة فوق أي متورط في قضية مرفأ بيروت ومجلس النواب ليس مجلس نيترات والمطلوب من المحقق العدلي عدم التحيز
الرئيس بري يدعو إلى المبادرة فوراً الى بند وحيد وهو تنحية الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع
الرئيس بري: لا نجد حرجاً بأي مساعدة تقدم للشعب اللبناني من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية وخاصة من إيران أو سوريا
الرئيس بري: كل دعم مرحب به إلا من العدو الصهيوني ويجب معرفة مصادر مساعدات اليونيفيل للجيش حتى لا يكون هناك أي التباس
الرئيس ميشال عون في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر: نفتقد في هذه الايام العصيبة غياب رجل الحوار والانفتاح والوطنية
الرئيس عون طالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتعاطي بشفافية مع المواطنين وإعلامهم بمصير المواد المصادرة والمحتكرين
مصادر المنار: اللواء عباس ابراهيم واصل حراكه على خط التأليف والتقى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف
مصادر المنار: أصبح هناك توزيعا شبه نهائي للحقائب وتحقق تقدم على مستوى الأسماء وهناك بوادر إيجابية لحل الجزئية المحدودة
مصادر المنار: أصبح التأليف في المربعات الأخيرة فإما نجاح حراك اللواء ابراهيم وولادة الحكومة وإما على التأليف السلام
مصادر المنار: اجتماع في وزارة الاقتصاد مع ممثلين عن المطاحن خلص الى ضمان تزويد عدد من المطاحن بالمازون بشكل مؤقت
وزير الصحة حمد حسن: دهمنا اليوم سبع شركات أدوية كبرى وبعض الصيدليات
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1040 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
الولايات المتحدة الاميركية تعلن سحب آخر جنودها من مطار كابول بعد 20 عاماً على احتلالها افغانستان
الجيش الأميركي يعلن تدمير وإعطاب طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية بمطار كابول قبيل انسحابه
الناطق باسم حركة طالبان: الحركة تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطار كابول
وزير الخارجية التركي: علينا التركيز في الوقت الراهن على إحلال السلام والهدوء والاستقرار في أفغانستان
سانا: ارتقاء شهيدين إثر انفجار عبوة ناسفة في محيط قرية جباثا الخشب بريف القنيطرة
الإخبارية السورية: الجيش السوري يرد على مصادر إطلاق القذائف من درعا البلد بعد دخول إرهابيين إليها عمدوا لبناء تحصينات
مصادر عراقية: استهداف قافلة دعم لوجستي للاحتلال الاميركي بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوب بغداد
مصادر يمنية: استشهاد مواطن يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة
إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
هيئة الأسرى: تعيين جلسة محكمة في معسكر عوفر غداً للنظر في الطلب المقدم لإخلاء سبيل الأسيرة "أنهار الديك" بكفالة مالية
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعلن حالة الطوارئ اعتباراً من اليوم لمدة 30 يوماً لمواجهة فيروس كورونا
الاتحاد الأوروبي يعلن تحقيق هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد فيروس كورونا
وزير الخارجية الروسي: قد تتوصل روسيا والولايات المتحدة في المستقبل الى عدة اتفاقيات في مجال الاستقرار الاستراتيجي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
تقرير مصور | صورة الولايات المتحدة تنكسر في أفغانستان
منذ 48 mins
31 August، 2021
أخبار دولية
-
افغانستان
-
تقارير مصورة
أي صورة ستكون للولايات المتحدة الاميركية بعد انكسارها في افغانستان؟
المصدر:
المنار
الانسحاب الأميركي من افغانستان
طالبان
التعليقات
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