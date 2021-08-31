تقرير مصور | صورة الولايات المتحدة تنكسر في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2021 - 22:32

تقرير مصور | صورة الولايات المتحدة تنكسر في أفغانستان

منذ 48 mins 31 August، 2021
افغانستان
أخبار دولية - افغانستان - تقارير مصورة

أي صورة ستكون للولايات المتحدة الاميركية بعد انكسارها في افغانستان؟

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة