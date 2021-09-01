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September 1 2021 - 00:08

نحو 22 ألف شخص في كاليفورنيا بتلقون أوامر بإخلاء منازلهم خشية الحرائق

منذ 1 ساعة 31 August، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

تلقى نحو 22 ألف شخص في كاليفورنيا أوامر بإخلاء منازلهم في منطقة سياحية خشية الحرائق التي بلغ عددها نحو 15 في الولاية.

وتلقى آلاف الأشخاص القاطنين على الضفة الجنوبية لبحيرة “تاهو” في كاليفورنيا، التي يهددها حريق مندلع منذ أكثر من أسبوعين.

والتهم حريق الغابة الذي سمي بـ “كالدور فاير”، وهو واحد من بين عشرات الحرائق التي تجتاح غرب الولايات المتحدة، أكثر من 700 كلم مربع، ودمّر مئات المباني، وتسبب الدخان الكثيف المنبعث منه إلى تلوث كبير في شمال كاليفورنيا.

ووصف قائد جهاز الإطفاء الذي يعمل على إخماد النيران “جيف فيك” في تصريحات صحفية “الظروف والمواد القابلة للاحتراق بأنها “غير مسبوقة تاريخياً”.

ونتيجة ذلك اضطر عشرات آلاف السكان للفرار من النيران، وأغلبهم لا يعرفون متى يمكن أن يعودوا، ولا حتى إذا كانوا سيجدون منازلهم سليمة.

ويعمل نحو 15 ألف رجل إطفاء منذ الأمس على إخماد الحرائق في الولاية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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