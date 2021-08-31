مصادر المنار: التأليف في مراحله الأخيرة إما تشكيل أو اعتذار

يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حراكه على خط التأليف والتقى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بحسب ما أفادت مصادر المنار.

وأوضحت المصار أنه وبنتيجة حصاد حراك اللواء ابراهيم اصبح هناك توزيعا شبه نهائي للحقائب وتحقق تقدم على مستوى الاسماء، أما الجزئية المحدودة التي يعمل اللواء ابراهيم على حلّها وكانت بمثابة عقدة فهناك بوادر ايجابية لامكانية حلها.

وأشارت المصادر إلى أن التأليف أصبح في المربعات الاخيرة، فإما نجاح حراك اللواء ابراهيم وولادة الحكومة وإمّا على التأليف السلام.

المصدر: المنار