وزير الصحة دهم مستودعي ادوية في سد البوشرية وتلة الخياط: عثرنا على 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل

واصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دهم مستودعات الأدوية، فدهم مستودعا في سد البوشرية ضمن حملة مكافحة احتكار الأدوية وحليب الأطفال، كذلك دهم مستودعا للأدوية المخزنة في تلة الخياط يرافقه عناصر من أمن الدولة، وقال: “للأسف فإن البعض لا يأبه لصحة الإنسان، ولديه نية الاتجار ولو على حساب صحة الناس”.

اضاف: “عثرنا خلال عملية الدهم على 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى”، داعيا القضاء إلى “اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الأشخاص والمؤسسات التي تقوم باحتكار الأدوية”.

وتوجه حسن للصيدليات قائلا: “الكمية المدخرة من الأدوية وبمكانٍ غير مرخص امر يحاسب عليه القانون”، مؤكدا “الاستمرار بدهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء للناس، كفى إجراما واستغلالا للناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام