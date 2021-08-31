ذبيان في ذكرى تغييب الامام الصدر: قامة وطنية تشكل نموذجا في ترسيخ ثوابت الوحدة الوطنية

قال رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان: “في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، نستذكر هذه القامة الوطنية وصاحب المسيرة الوطنية التي تشكل نموذجا في ترسيخ ثوابت الوحدة الوطنية، ونحن أحوج ما نكون الى الرجالات وأصحاب الرؤية الشاملة من أجل نهوض لبنان ووحدة أبنائه”.

أضاف: “تتزامن ذكرى تغييب الامام الصدر والاحتفال بالذكرى الرابعة لتحرير الجرود التي شكلت إنجازا وطنيا بفضل تضافر جهود الجيش والشعب والمقاومة، فكان هذا الانتصار ثمرة هذه الثلاثية المقدسة التي تحمي لبنان، من كل خطر، سواء من العدو الاسرائيلي، او في مواجهة خطر الإرهاب الذي حاول النيل من أمن واستقرار لبنان، الا ان ارادة اللبنانيين بجيشهم وشعبهم ومقاومتهم، كان لها القول الفصل فتم دحر الإرهاب من جرود لبنان”.

وحيا “أرواح شهداء والجيش والمقاومة التي عبدت طريق النصر”، مؤكدا “ضرورة تلاقي اللبنانيين حول مصلحة لبنان للحفاظ على سيادته وثرواته، حيث ان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي العمود الفقري للبنان في مواجهة الاخطار التي تتهدده، ما يستدعي تعزيز مقومات صمود واستقرار لبنان لا سيما في ظل ما نتعرض له من حصار وتضييق بهدف التحريض على المقاومة التي تشكل مع الجيش والشعب ثلاثية النصر الأكيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام