مقتل 11 “داعشياً” بعملية أمنية في بلوشستان الباكستانية

أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 11 مسلحا لدى مداهمة وحدات مكافحة الإرهاب مخبأ لتنظيم “داعش” الإرهابي في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد قبل فجر الثلاثاء. ونفذت الوحدات، بناء على معلومات استخبارية، المداهمة في منطقة ماستونغ، التي قتل فيها التنظيم مؤخرا اثنين من رجال الشرطة. وأعلنت الشرطة مصادرة أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وبنادق هجومية في الغارة. ولم تقدم إدارة مكافحة الإرهاب مزيدا من التفاصيل، ولم تعرف على الفور جنسية المسلحين القتلى.

وسبق أن تبنى تنظيم “داعش” المسؤولية عن الكثير من الهجمات في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، في السنوات الأخيرة. ويعد بلوشستان مسرحا أيضا لتمرد أقل مستوى، تقوده جماعات بلوشية انفصالية، والتي استهدفت العمالة غير البلوشية.

المصدر: روسيا اليوم