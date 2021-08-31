النائب موسى في ذكرى تغييب الامام الصدر: لاستلهام مدرسته في حب الوطن والدفاع عن الارض

استذكر النائب الدكتور ميشال موسى الامام السيد موسى الصدر في ذكرى تغييبه ال43، وقال: “يستعيد اللبنانيون هذه الذكرى السنوية لتغييب سماحة الإمام ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، مجددين المطالبة بكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الجريمة النكراء”.

أضاف:”اننا في هذه المناسبة، إذ نستشعر فداحة تغييب شخصيات وطنية من قامة الإمام الصدر، ندعو إلى استلهام مدرسته في حب الوطن والدفاع عن الأرض والتمسك بالعيش المشترك ومقاومة العدو الاسرائيلي وبناء الدولة العادلة التي توفر الانماء والعيش الكريم لجميع أبنائها.

هذه المبادئ التي جسدها إلى جانبه المثلثا الرحمة المطرانان غريغوار حداد وسليم غزال ونخبة من الشخصيات الوطنية”.

وختم النائب موسى :”ان لبنان في ظروفه المأسوية القائمة، يتطلع إلى وحدة الصف التي نادى بها الإمام المغيب، والعودة إلى الأصالة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات ودعم الجيش والمقاومة في مواجهة اطماع العدو وتعزيز التلاقي بين سائر المكونات اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام