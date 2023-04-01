حملة عطاء الخير .. تستوحي من فكر الامام الصدر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2023 - 20:10

حملة عطاء الخير .. تستوحي من فكر الامام الصدر

منذ 4 ساعة 1 April، 2023
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تقارير مصورة - لبنان

عطاء الخير .. حملة على اسم الامام الصدر لافطار الصائمين.

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