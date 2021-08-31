البزري: من علامات إنهيار الدولة تحميل المؤسسات الرسمية المسؤولية لبعضها البعض

اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان” أن من علامات إنهيار الدولة رؤية المؤسسات الرسمية المستقلة، وغير المستقلة تحمل بعضها بعضا مسؤولية التقصير في القيام بواجباتها، فمصالح المياه تحمل مؤسسة الكهرباء المسؤولية، والكهرباء تحمل الطاقة المسؤولية، والجميع يحملون المنشآت النفطية مسؤولية تقصيرهم وفشلهم، وعدم قدرتهم على القيام بواجباتهم”.

اضاف:” كل هذا والمسؤولون في الدولة اللبنانية سواء على مستوى الوزارات أم الأقطاب السياسيين، وصولا للادارات المحلية والبلدية يتلهون بتفاصيل الحصص، والمغانم، والمقاعد، والحسابات التفصيلية اليومية المملة، ضاربين بعرض الحائط مصالح المواطنين وأمورهم المعيشية وأمنهم الإجتماعي والصحي وسلمهم الأهلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام