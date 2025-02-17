البزري: استهداف صيدا تطور خطير ومؤشر على عدم رغبة المحتل الإسرائيلي بالإنسحاب من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 17:10

البزري: استهداف صيدا تطور خطير ومؤشر على عدم رغبة المحتل الإسرائيلي بالإنسحاب من لبنان

منذ 21 mins 17 February، 2025
عبد الرحمن البزري
لبنان

قال النائب عبد الرحمن البزري في حديث له الاثنين إن “استهداف مدينة صيدا تطور خطير وهو مؤشر على عدم رغبة المحتل الإسرائيلي في الإنسحاب من الأراضي اللبنانية خلال المهلة المحددة”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي استهدف في مدينة صيدا جنوب لبنان، القيادي في حركة حماس في لبنان محمد شاهين، ما أدى الى استشهاده.

وهذا العدوان الاسرائيلي الجديد على لبنان هو خرق فاضح للسيادة اللبنانية يضاف للخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار 1701، ما يطرح تساؤلات كبيرة برسم الدول الراعية للاتفاق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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