البزري: استهداف صيدا تطور خطير ومؤشر على عدم رغبة المحتل الإسرائيلي بالإنسحاب من لبنان

قال النائب عبد الرحمن البزري في حديث له الاثنين إن “استهداف مدينة صيدا تطور خطير وهو مؤشر على عدم رغبة المحتل الإسرائيلي في الإنسحاب من الأراضي اللبنانية خلال المهلة المحددة”.

يذكر ان طيران العدو الاسرائيلي استهدف في مدينة صيدا جنوب لبنان، القيادي في حركة حماس في لبنان محمد شاهين، ما أدى الى استشهاده.

وهذا العدوان الاسرائيلي الجديد على لبنان هو خرق فاضح للسيادة اللبنانية يضاف للخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار 1701، ما يطرح تساؤلات كبيرة برسم الدول الراعية للاتفاق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام