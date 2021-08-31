مراسل المنار: أصوات الإنفجارات التي تتردد في المناطق الحدودية ناجمة عن تدريبات معادية في سفوح الجولان المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2021 - 10:14

مراسل المنار: أصوات الإنفجارات التي تتردد في المناطق الحدودية ناجمة عن تدريبات معادية في سفوح الجولان المحتل

منذ 48 mins 31 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة