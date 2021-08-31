إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة إسرائيليين بجروح متوسطة في حادث تحطم مروحية قرب منطقة زخرون يعقوب (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 10:14

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة إسرائيليين بجروح متوسطة في حادث تحطم مروحية قرب منطقة زخرون يعقوب (وكالة يونيوز)

منذ 52 mins 31 August، 2021
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