رويترز: وزير الخارجية الفرنسي يقول إنه لا بد من مواصلة الضغط على طالبان لكن دون التفاوض معها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2021 - 10:14

رويترز: وزير الخارجية الفرنسي يقول إنه لا بد من مواصلة الضغط على طالبان لكن دون التفاوض معها

منذ 1 ساعة 31 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة