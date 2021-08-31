بايدن: العالم سيحمل طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الاثنين أن”العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان”.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان، إنه”سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء”.

وفي وقت سابق، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أن”الولايات المتحدة سحبت كل قواتها من أفغانستان واستكملت عملية إجلاء المدنيين من كابل ومن مناطقها، معلنة نهاية مهمة عسكرية كاملة بدأت في هذا البلد بعد وقت قصير من احداث 11 سبتمبر 2001″.

المصدر: وكالات