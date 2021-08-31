نيبينزيا يكشف سبب رفض روسيا التصويت على قرار لمجلس الأمن حول أفغانستان

أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سبب امتناع موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم امس الاثنين: “اضطررنا للامتناع عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، بسبب تجاهل مقدمي مشروع القرار للنقاط المبدئية التي تثير قلقنا”.

وأشار إلى أن”روسيا كانت تقترح إضافة بنود حول التأثير السلبي لتجميد الأصول المالية الأفغانية، وإجلاء الكوادر الأفغانية الحاظية بالأهمية بالنسبة لاقتصاد أفغانستان”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا يدعو حركة “طالبان” إلى ضمان إجلاء الأفغان عن بلادهم دون أي عوائق.

وصوت لصالح القرار 13 عضوا في مجلس الأمن، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.

المصدر: تاس