نيبينزيا: أعضاء مجلس الأمن متحدون على رفض العنف في سوريا

أكد “مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة” فاسيلي نيبينزيا أن “أعضاء مجلس الأمن الدولي متحدون في موقفهم بشأن رفض استخدام العنف في سوريا”.

وقال نيبينزيا في حديث له الاثنين “كان المجلس متحدا فيما ناقشناه اليوم وتحدث الجميع، لا أقول بصوت واحد، لكن الجميع أكدوا على العناصر ذاتها: عدم جواز ما حدث – القتل الجماعي والعنف”.

هذا وقد ارتكبت قوات السلطة الحاكمة في دمشق بقيادة ابو محمد الجولاني(احمد الشرع) جرائم قتل واسعة النطاق بحق المدنيين في منطقة الساحل السوري على خلفيات طائفية وانتقامية، وبحسب الأرقام الصادرة عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” فإن عدد القتلى المدنيين تجاوزر الألف في منطقة الساحل.

المصدر: روسيا اليوم