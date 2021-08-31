الصحة بغزة: إصابة 6 مواطنين من بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي أحدها خطيرة و3 إصابات طفيفة بقنابل الغاز وشظايا شرق غزة وخان يونس مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 00:56

الصحة بغزة: إصابة 6 مواطنين من بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي أحدها خطيرة و3 إصابات طفيفة بقنابل الغاز وشظايا شرق غزة وخان يونس مساء اليوم

منذ 3 ساعة 30 August، 2021
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