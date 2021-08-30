بعد فعاليات الارباك الليلي.. “كوخافي” يهدد بالرد على غزة

ذكر موقع 0404 العبري مساء اليوم الاثنين أن”رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي هدد قطاع غزة قائلاً إن الأحداث والاضطرابات ستؤديان إلى رد أو عملية قاسية”.

من جانبه نقل موقع مكور ريشون العبري عن كوخافي قوله: “الجيش بدأ الإستعداد لمعركه اخرى، زاعماً بقوله “تعافينا وسنواصل تحسين قدراتنا الهجومية وخططنا العملية في قطاع غزة”.

وأضاف كوخافي :”إذا لم يستمر الهدوء فى الجنوب، فلن نتردد بالخروج في معركه أخرى”.

ويشار إلى أنه أعلن مستشفى سوروكا “الاسرائيلي”، عصر اليوم الإثنين عن مقتل الجندي “الاسرائيلي” الذي أصيب على حدود قطاع غزة قبل أكثر من أسبوع .

وكان الجندي أصيب برصاصة في الرأس خلال مواجهات على حدود غزة ضمن فعاليات شعبية دعت إليها الفصائل بغزة.

كما ارتقى شهيدان أثر أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين السلميين السبت الماضي ، في المسيرة التي أقيمت شرق مخيم ملكة شرق غزة احتجاجاً على استمرار الحصار.

جدير ذكره أنه لليوم الثالث على التوالي تقام فعاليات الارباك الليلي على حدود قطاع غزة الشرقية، رفضاً لاستمرار حصار الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم