لجنة الأسير سكاف هنأت الأمن العام بعيد تأسيسه الـ76

هنأت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان، الأمن العام بعيد تأسيسه الـ76، وتوجهت بالتحية إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وإلى ضباط وعناصر الأمن العام، واعتبرت أن “المديرية العامة للأمن العام بقيادة لوائها عباس ابراهيم أثبتت جدارتها في الحفاظ على السلم الأهلي، من خلال التصدي لكافة المجموعات التي حاولت نشر الفتن المذهبية في مناطقنا، حيث كان الأمن العام جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمقاومة بالمرصاد لتلك المجموعات”.

وأكدت اللجنة أن “الثقة تامة ومطلقة بحكمة اللواء ابراهيم بكافة القضايا التي عمل ويعمل على إنجازها من أجل مصلحة عموم اللبنانيين، لأنه يعمل من منطلق إنساني ووطني بامتياز. فألف تحية وتحية إلى الأمن العام في عيده، ونتمنى لهذه المؤسسة المزيد من النجاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام