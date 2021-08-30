الدولية للمعلومات: كلفة الانتقال بالسيارة 1311 ليرة لكل كيلومتر

وزعت الدولية للمعلومات تقريرا بعنوان “بعد رفع أسعار البنزين 1311 ليرة كلفة كل كيلومتر”، جاء فيه:

“بعد رفع سعر صفيحة البنزين الى 128200 ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة كلم الواحد نحو 1311 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين. (وترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وايضا كلما كان طرازها قديم وبحاجة الى صيانة دائمة).

وتتوزع هذه الكلفة على البنود التالية:

كلفة البنزين :754 ليرة

كلفة الزيت والفلتر للمحرك: 100 ليرة

كلفة البطارية: 43 ليرة

كلفة الدواليب: 173 ليرة

كلفة البوجي: 14 ليرة

زيت الاتوماتيك: 20 ليرة

كوابح امامية وخلفية: 70 ليرة

ماسحات للزجاج: 7 ليرات

رسوم الميكانيك: 9 ليرات

تأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 110 ليرات

غسيل السيارة 6 مرات سنويا: 11 ليرة

فمثلا كلفة الرحلة من طرابلس الى بيروت ذهابا وايابا 210 الاف ليرة لبنانية.

من بيروت الى جونية ذهابا وايابا 65 ألف ليرة لبنانية.

ولا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة (دينامو- مارش- فيتاس- مروحة- قشاط المروحة- امورتيسور وغيرها).

ملاحظة: اعتمدنا لتحديد كلفة استهلاك البطارية- البوجي- الدواليب وغيرها ان المسافة التي تقطعها السيارة سنويا بمعدل 11 ألف كلم، وتم تحديد سعر صرف الدولار بـ 19,000 ألف ليرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام