فعاليات “الإرباك الليلي” تتواصل شمال قطاع غزة المحاصر

بدأت مساء الأحد فعاليات الارباك الليلي، شرق منطقة أبو صفية شمال قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المشاركين بدأوا في التوافد على منطقة أبو صفية للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في المنطقة”.

وقررت الفصائل الفلسطينية، العودة لفعاليات الارباك الليلي، حيث بدأت السبت بعد الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي، نتيجة تمنع العدو الاسرائيلي عن فك الحصار عن قطاع غزة ووقف الإعمار حتى اللحظة.

ومع بدء الفعاليات السبت أصيب نحو الـ11 مواطناً بجراح مختلفة إثر قمع قوات الاحتلال لفعاليات الإرباك الليلي شرق مدينة غزة.

و”الإرباك الليلي” هي مجموعات شبابية تنظم مسيرات ليلية قرب حدود غزة مع بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة من قبل العدو الاسرائيلي، وتستخدم القنابل الصوتية، وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش العدو والمستوطنين الصهاينة في المستوطنات المتاخمة للحدود.

المصدر: فلسطين اليوم