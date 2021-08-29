إسبانيا: إصابة 25 شخصا بجنوح عبارة قبالة جزيرة إيبيزا

جنحت عبارة قبالة جزيرة إيبيزا الإسبانية ليل السبت/الأحد، ما أدى الى إصابة 25 شخصا بينهم اثنان في حالة خطيرة أحدهما طفل.

وقالت الشركة المشغلة للعبارة في بيان لها إن “العبارة كانت تغادر إيبيزا في الساعة التاسعة والنصف مساء السبت عندما جنحت على جزيرة إس مالفينز”، وأضافت أن “العبارة كانت تقل 35 راكبا وطاقما عدد أفراده 12 وقت الحادث”.

بدوره، قال خفر السواحل الإسباني في بيان له إنه “بدأ عملية إنقاذ ونقل تسعة مصابين جوا إلى المستشفى لاحتياجهم للرعاية الطبية وتم إجلاء البقية باستخدام الزوارق”.

المصدر: روسيا اليوم