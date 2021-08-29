شويغو: روسيا لا تحاول بتاتا فرض قواعدها على الدول الأخرى

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “سر نجاح الجيش الروسي في سوريا يكمن في أن موسكو، على عكس واشنطن، تنظر باحترام واهتمام إلى خصوصيات الدول الأجنبية”.

وأكد شويغو أن “روسيا لا تحاول بتاتا فرض قواعدها، على الدول الأخرى”، وأضاف “أولا، أود القول إننا لا نفرض أسلوب حياتنا على أحد، ثانيا، لقد جئنا إلى هناك بأهداف محددة للغاية تتمثل في محاربة الإرهابيين، وليس ضد سلطات الدولة”.

وأكد شويغو أن “روسيا، عند تنفيذها المهام في دول أجنبية، توضح دائما لشركائها أن هدفها الرئيسي، هو دعم هذه الدول، وليس فرض سلطات جديدة هناك”.

المصدر: روسيا اليوم