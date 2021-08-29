كوبا تسعى إلى تقنين التعاملات بالعملات المشفرة

ذكر تقرير إخباري أن الحكومة الشيوعية في كوبا تسعى إلى تقنين وتنظيم الاستخدام المتنامي للعملات المشفرة في الجزيرة، حيث تزداد تعاملات المواطنين بها لتفادي الضوابط التي تطبقها الدولة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك المركزي الكوبي قوله إنه بصدد إعداد قواعد تنظم الاستخدام القانوني لمثل هذه العملات في التعاملات التجارية، وإصدار تراخيص لمقدمي الخدمات المرتبطة بهذه الأصول الافتراضية.

وأشار البنك إلى أن “بيتكوين” و”ايثيروم” و”ليتكوين” و”تيثر”، هي العملات المشفرة الأكثر استخداما في كوبا.

وأوضحت بلومبرغ أن مواطني البلاد التي تطبق مستويات مرتفعة من الضوابط على رأس المال، والتضخم، يقدرون قيمة هذه العملات الافتراضية لاستقلالها عن الضوابط التي تضعها الدولة، وكسبيل للتهرب من القواعد المنظمة للعملات الأجنبية، ولادخار أموال بالخارج.

المصدر: dpa